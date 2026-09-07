Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает в понедельник Росавиация.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, отмечается в сообщении.