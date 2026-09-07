"Аэрофлот" настаивает на господдержке ремоторизации SJ-100 во избежание их выбытия

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ремоторизация Superjet 100 (SJ-100), выпущенных до 2022 года, требует госсубсидий - в противном случае неизбежно постепенное выбытие парка этих самолетов в РФ, считает гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Она (ремоторизация - ИФ) возможна только при определенных мерах государственной поддержки. Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SJ-100", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ-2026. Замещать выбывающий парк перевозчикам придется за счет перераспределения налета по остальному флоту и поступления МС-21, добавил он.

Ремоторизация SJ-100, включающая замену в них российско-французских двигателей SaM146 на российские ПД-8, предполагается за счет средств авиакомпаний-эксплуатантов, без привлечения господдержки, сообщал в июне гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха. "Мы исходим из того, что ремоторизация будет финансироваться самими авиакомпаниями, - говорил он журналистам. - Еще раз подчеркну, что стоимость этой модификации, скажем так, не является какой-то высокой, или той, которую не выдержит экономика авиакомпаний. Мы не планируем привлечение федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации".

Предварительно ОАК предложила включить в программу ремоторизации 50 SJ-100, сообщала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По их данным, показатель определен исходя из состояния воздушных судов, ограничения ресурсов по незаменяемым компонентам и прогнозируемого срока службы. Ориентировочный срок начала работ - конец 2029 года, предварительная стоимость - 2,3 млрд руб. для одного лайнера. Бадеха, комментируя эти данные, заявлял, что замены двигателей потребуют от 50 до 100 "Суперджетов". При этом оценку стоимости этих работ, которую приводил "Коммерсантъ", он назвал неверной: "Стоимость двигателя сегодня известна, стоимость модификации известна - это точно укладывается в обычную экономику, и о каких-то сотнях миллиардов или десятках миллиардов речи быть не может".

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков в свою очередь заявлял, что точное количество "Суперджетов" под ремоторизацию будет понятно по итогам разработки финансовой модели для каждого борта (всего "на крыле" сейчас около 150 единиц). "Самим авиакомпаниям вместе с ОАК необходимо сейчас сформировать финансовую модель, которая позволит и двигателестроителям, и авиастроителям, которые будут осуществлять ремоторизацию, делать это не в убыток, но при этом позволить не сильно вырасти лизинговому платежу со стороны авиакомпании. И дальше уже от модели каждого конкретного воздушного судна зависит, какое количество пойдет на ремоторизацию", - говорил Абраменков журналистам.