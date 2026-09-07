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"Аэрофлот" рассчитывает получить 90 МС-21 по второму контракту с ОАК до 2032 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ждет поставку 90 самолетов МС-21 в рамках второго твердого контракта с ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") в 2029-2032 гг., сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

"По второму контракту - на 90 МС-21 сразу - все условия по лизингу, поставке и полному техническому обслуживанию согласованы, надеюсь, в ближайшее время контракт с ОАК подпишем. Поставки - начиная с 2029 года, график согласован. Планируем получить до конца 2032 года", - сказал Александровский журналистам на ВЭФ-2026.

Говоря о первом контракте на 18 МС-21, который был заключен с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" в 2023 году, Александровский уточнил, что поставка первых восьми бортов ожидается в IV квартале 2027 года, остальных десяти - в 2028-м. Сроки зафиксированы в договоре.

"Ключевое отличие нового контракта от предыдущего - в структуре. В нем много новаций для российского и международного рынка, это один из крупнейших контрактов с учетом полного технического обслуживания, которое должно обеспечить максимально эффективное использование с самого начала эксплуатации", - сказал глава "Аэрофлота", пояснив, что техобслуживание МС-21 будет закреплено за ОАК.

Подготовку пилотов, бортпроводников и инженеров для МС-21, по словам Александровского, "Аэрофлот" начнет в 2027 году: "Есть уже отобранные пилоты, выбирали лучших из самых лучших". Сразу после получения новые машины планируется поставить на такие короткие направления как Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород - то есть "там, где можно оперативно выполнять резервирование, там, где настроена на высоком уровне техническая поддержка".

Завершение сертификационных полетов и старт серийного выпуска МС-21-310 запланированы на 2027 год, заявлял ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Аэрофлот
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