Мишустин примет участие в церемонии завершения строительства моста на российско-корейской границе

Параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, предусмотрено 10 полос движения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном в понедельник в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманная.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на российско-корейской границе", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

С северокорейской стороны, отмечается в сообщении, "в церемонии примет участие председатель Кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон".

"Строительство мостового сооружения символизирует стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества России и КНДР", - отметили в правительстве РФ.

В сообщении подчеркивается, что "новый путь позволит предпринимателям существенно нарастить объёмы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надёжные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами".

В пресс-службе правительства также сообщили: "Параллельно построен автомобильный пункт пропуска через госграницу Хасан, проектом в нём предусмотрено 10 полос движения".

После выхода на полную мощность пункт пропуска смогут пересекать 300 транспортных средств и 2325 человек в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.

В числе российских участников церемонии завершения строительства моста - министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. А старт строительным работам 30 апреля 2025 года дали премьер Мишустин и премьер Пак Тхэ Сон.

Как отметили в кабинете министров РФ, несмотря на наличие общей границы, между странами не было автомобильного движения.

"Возможностей действующего железнодорожного маршрута по мосту Дружбы через реку Туманную было недостаточно для обеспечения потребностей в перевозках. По новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение", - говорится в сообщении.

Особое значение мост имеет для Дальневосточного федерального округа, и прежде всего для Приморского края, где появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнёт активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура, подчеркнули в пресс-службе правительства.

"В рамках подготовки к открытию нового автомобильного мостового перехода ему присвоено официальное наименование "мост Якова Новиченко" в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена", - сообщила пресс-служба кабмина.