"Рособоронэкспорт" выполнил более 50% плана поставок техники на 2026 год

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поставки оружия и военной техники в текущем году осуществлены более 20 иностранным заказчикам, более 50% плана уже выполнено, эта работа не повлияла на исполнение предприятиями ОПК задач гособоронзаказа, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"На сегодняшний момент "Рособоронэкспорт" выполнил более 50 процентов от плана поставок на 2026 год",- сказал Михеев журналистам в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

"Рособоронэкспорт" за первое полугодие 2026 года поставил российскую продукцию военного назначения более чем в 20 дружественных России стран из Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ",- сказал глава компании.

По его данным, около 70% от общего объектам поставок пришлось на вооружение и военную технику для ВВС и ПВО.

"Поставки не повлияли на исполнение гособоронзаказа предприятиями промышленности",- отметил Михеев.