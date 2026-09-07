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Глава "Рособоронэкспорта" заявил, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил $60 млрд., предусмотрены поставки инозаказчикам истребителей пятого поколения Су-57, средств ПВО и ряда других систем, заявил глава компании Александр Михеев.

"Портфель заказов Рособоронэкспорта значительно превышает 60 млрд долларов",- сказал Михеев журналистам в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

"В портфеле заказов имеются контракты на новейшие образцы продукции российских предприятий ОПК, в том числе истребители 5-го поколения Су-57Э, самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, учебно-боевые самолеты Як-130М, средства ПВО, стрелковое оружие",- отметил он.

Александр Михеев Рособоронэкспорт
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