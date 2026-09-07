Российские военные за сутки уничтожили 173 пункта управления дронами ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Восток", "Южная" и "Север" за сутки поразили 173 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили российские военные в понедельник.

"Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, семь станций спутниковой связи, 29 наземных робототехнических комплексов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

В зоне ответственности группировки "Восток" за сутки уничтожены семь станций спутниковой связи Starlink и 41 пункт управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил представитель группировки Дмитрий Миськов.

В зоне действий "Южной" группировки ликвидировано 55 пунктов управления БПЛА ВСУ, сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском и славянском направлениях уничтожено 74 антенн связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов. Поражены 47 пунктов управления БПЛА", - сказал Астафьев.

В зоне ответственности группировки "Север" трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, сказал офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.