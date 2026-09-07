Фрегат "Адмирал Головко" в Баренцевом море выполнил учебный пуск крылатой ракетой

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил учебную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из акватории Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров", - говорится в сообщении.

"По данным объективного контроля ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полетных и технических параметров", - информирует Минобороны РФ.

Стрельба проведена в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, указывается в сообщении.

По официальной информации, "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ России фрегат вошел в 2023 году.