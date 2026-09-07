Поиск

Фрегат "Адмирал Головко" в Баренцевом море выполнил учебный пуск крылатой ракетой

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил учебную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из акватории Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Пуск произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишенной позиции превысило 300 километров", - говорится в сообщении.

"По данным объективного контроля ракетная стрельба выполнена успешно с подтверждением всех полетных и технических параметров", - информирует Минобороны РФ.

Стрельба проведена в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, указывается в сообщении.

По официальной информации, "Адмирал Головко" - современный многоцелевой корабль, носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ России фрегат вошел в 2023 году.

Минобороны РФ ВМФ России Адмирал Горшков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Рособоронэкспорт" сообщил о заключении новых оружейных контрактов на сумму свыше $13 млрд

"Аэрофлот" предлагает сдерживать долю иностранных авиакомпаний в РФ через ограничение чартеров

 "Аэрофлот" предлагает сдерживать долю иностранных авиакомпаний в РФ через ограничение чартеров

Ребенок погиб, три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь

В Белгородской области при атаке дронов погибли два человека, двое пострадали

Трое детей погибли при пожаре в Башкирии

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

 Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Кушнер высказался за возвращение к трехстороннему формату обсуждения Украины

Уиткофф и Кушнер заявили о желании увидеть прогресс в переговорах по Украине до зимы

Два человека погибли в результате схода лавины в КБР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11594 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов