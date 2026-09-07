Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,8%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая существующие геополитические риски; участники рынка оценивают итоги визита в Москву и Киев спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с целью поиска решений по урегулированию конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2235,24 пункта (-0,81%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,9%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-3,9%), "Северстали" (-2,2%), АФК "Система" (-2,2%), "АЛРОСА" (-2,1%), "ФосАгро" (-2,1%), "МТС" (-1,9%), "Русала" (-1,9%), МКПАО "Яндекс" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "ММК" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), МКПАО "ВК" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,2%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), Сбербанка (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Полюса" (-0,5%), ""НЛМК" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-1%) и "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Подорожали акции "Роснефти" (+4,1%).

Проект "Восток Ойл" во втором полугодии 2027 года обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе - в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры - может давать до 100 млн тонн в год, заявил в субботу президент "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса терминала "Бухта Север" и загрузки в танкер первой нефти "Восток Ойла". Сечин отметил, что завершено строительство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - порт "Бухта Север" протяженностью 790 км. По этой магистрали товарная нефть "Восток Ойла" будет доставляться в порт "Бухта Север". Сечин также сообщил, что в результате реализации "Роснефтью" на Таймыре проекта "Восток Ойл" создается новая нефтяная провинция мирового масштаба с ресурсной базой более 7 млрд тонн высококачественной нефти с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

В Кремле высоко оценили состоявшуюся в субботу в Кремле встречу президента РФ Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, назвав ее конструктивной и откровенной. "Беседа продолжалась 3 часа 10 минут, она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в этой встрече.

Ушаков подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер по поручению президента США посетили Москву "для продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов". Он напомнил, что это их уже восьмой визит в Россию.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье заявил, что в ходе переговоров в Москве американская сторона ознакомилась с новыми идеями по украинскому урегулированию. "Я думаю, мы добились большого прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи", - сказал Уиткофф в ходе пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вели западные СМИ. "И вы слышали, что президент Украины Зеленский говорил о трехстороннем формате, о котором, я надеюсь, будет объявлено в скором времени", - продолжил спецпосланник американского лидера.

Кроме того, Уиткофф заявил, что уверен в том, что украинский конфликт удастся урегулировать. "Я уверен, что у этого конфликта будет удачное решение", - приводит CNN слова Уиткоффа. Он подчеркнул, что нацелен именно на дипломатическое урегулирование, а не на обсуждение того, как та или иная сторона может одержать военную победу.

Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в свою очередь отметил, что считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы над украинским урегулированием. По словам Кушнера, формат с участием США, России и Украины был бы "самым продуктивным" вариантом.

Кроме того, зять американского лидера в воскресенье заявил, что не может гарантировать того, что попытки Вашингтона урегулировать украинский конфликт закончатся успехом, но США сделают все возможное для положительного результата. "Важно пробовать найти решение, и это то, что мы собираемся делать", - сказал Кушнер журналистам в Киеве в воскресенье. Трансляцию его выступления вели западные СМИ. "Я не могу гарантировать, что будет успех, но я могу обещать всем здесь, на Украине, и всем в России, что от имени президента Трампа мы со Стивом (Уиткоффом - ИФ) будем делать все возможное", - заверил Кушнер.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 162 тыс., говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 56 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест повысилось на 21 тыс., а не снизилось на 23 тыс., как сообщалось прежде. Безработица в стране в августе осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось.

После выхода этих данных трейдеры повысили оценку вероятности подъема процентной ставки на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы до 60,2% против 49,4% днем ранее.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует небольшое снижение (-0,12%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 8 сентября. Биржи США в понедельник будут закрыты в связи с праздником (День труда).

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 7 сентября наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,1-3,6%, и лишь индекс Гонконга снижается на 1%.

В свою очередь мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают повышаться после умеренного роста в конце прошлой недели; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,98%, до $97,22 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,02%, до $92,41 за баррель.