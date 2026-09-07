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Российские военные нанесли удары по логистике ВСУ в портах Черноморск и Измаил

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по судну с имуществом для украинской армии в порту Черноморск, патрульному катеру в Черном море, объекту в порту Измаил, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"Вечером 6 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражено морское судно "Мавка" типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ заявило, что в понедельник утром беспилотниками в порту Измаил поражен производственно-погрузочный комплекс, который использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами.

"В акватории Черного моря - патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Черноморск Измаил
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