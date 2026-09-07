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"Рособоронэкспорт" сообщил о контрактах на системы ПВО С-400, "Панцирь", "Бук" и "Тор"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Планирование поставок за рубеж систем ПВО и авиационной техники идет с учетом потребностей Минобороны РФ, предприятия ОПК могут исполнять экспортные контракты в разумные сроки, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он уточнил, что у РФ есть действующие контракты на поставку средств ПВО, в том числе ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК типа "Бук", "Тор", ЗРПК семейства "Панцирь", ПЗРК и других.

"Планируя вместе с предприятиями промышленности контрактную и поставочную работу, "Рособоронэкспорт" в первую очередь учитывает интересы Минобороны России, его потребности в современных вооружениях и военной технике", - сказал Михеев "Интерфаксу" в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

Он заявил, что производственный уровень предприятий ОПК позволяет "работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции". "По данному параметру мы не уступаем нашим основным конкурентам на рынке, а зачастую превосходим их",- сказал Михеев.

По его словам, также высокий спрос сохраняется и на российскую авиационную технику.

"Российские боевые и военно-транспортные самолеты, вертолеты и системы ПВО, предлагаемые "Рособоронэкспортом" иностранным заказчикам из дружественных России стран, получили колоссальный боевой опыт и доказали заявленные характеристики", - сказал глава компании.


Рособоронэкспорт Александр Михеев
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