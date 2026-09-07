Аэропорт Перми вернулся к штатной работе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми возобновил обслуживание рейсов, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Пермь ("Большое Савино") - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Мах.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В понедельник в регионе вводился режим "Беспилотная опасность", в Перми звучали сирены воздушной тревоги.

Региональное министерство территориальной безопасности в своем канале в Мах сообщало, что в Прикамье работала система ПВО.