Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 306 украинских дронов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в понедельник.

Дроны нейтрализованы дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем, сообщило министерство.

По его данными, украинские БПЛА ночью сбиты над Азовским и Черным морями.