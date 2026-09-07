Комиссия ГД обратилась в Генпрокуратуру по поводу попыток дестабилизировать обстановку перед выборами

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру материалы о попытках дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Собранные материалы Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования", - написал Пискарев в своем канале в Мах в понедельник.

Он отметил, что "в попытках дестабилизировать обстановку в России накануне выборов задействованы профессиональные западные провокаторы". "Речь идёт об опытных политтехнологах, инструкторах, координаторах протеста и манипуляторах массовым сознанием, ранее причастных к раскачке ситуации в Грузии и Белоруссии. Комиссия зафиксировала их деятельность по перезапуску в августе текущего года медиапроектов, использовавшихся ещё для вмешательства в выборы президента России в 2024 году. Сейчас через данные источники распространяется информация, направленная на дезинформирование граждан, подрыв доверия населения к действиям властей и дискредитацию выборов", - написал Пискарев.