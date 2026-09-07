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В Хабаровском крае задержан подозреваемый в поджоге станции сотовой связи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Хабаровском крае россиянина, который по заданию украинской военной разведки совершил поджог базовой станции одного из операторов сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Хабаровского края задержан гражданин России, 1989 г.р., подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", - объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный установил контакт с представителем ГУР МО Украины и, действуя по его заданию, поджог базовую станцию одного из операторов сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края.

Следственным отделом УФСБ по Хабаровскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству) и ч. 1 ст. 281 (диверсия) УК России. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ Украина Хабаровский край
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