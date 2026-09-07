Делегация "Главкосмоса" проведет ряд переговоров в ходе выставки в Индии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Делегация "Главкосмоса" принимает участие в стартовавшей в Индии международной выставке Bengaluru Space Ехро (BSX) 2026, проведёт ряд переговоров с заказчиками, сообщили в компании в понедельник.

"В рамках конференции и выставки делегация, которую возглавляет генеральный директор АО "Главкосмос" Антон Семин, планирует провести ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными заказчиками для обсуждения перспектив взаимодействия", - говорится в сообщении.

По данным компании, специалисты также примут участие в панельной дискуссии "Пилотируемые космические полёты и исследование дальнего космоса: новые рубежи".

"В рамках выставочной экспозиции АО "Главкосмос" в интерактивной форме представит продукцию предприятий "Роскосмоса" и свои услуги", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что посетители смогут узнать о российских космодромах и ракета-носителях, спутниковых платформах, о возможностях российской орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли и и работе Международной космической станции.

"Компания представит вниманию посетителей выставки аварийно-спасательный скафандр "Сокол-КВ-2", который космонавты используют во время взлета, посадки, стыковки и расстыковки космического корабля", - говорится в сообщении.

Международная конференция Bengaluru Space Ехро (BSX) 2026 проходит в столице индийского штата Карнатака Бангалоре с 7 по 9 сентября.

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" - главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.