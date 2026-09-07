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Мужчина погиб при детонации дрона в белгородском Грайвороне

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Город Грайворон в Белгородской области подвергся ударам беспилотников ВСУ, есть погибший и пострадавшая, сообщает оперштаб региона в понедельник.

"В городе Грайвороне в результате детонации FPV-дрона мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. (...) Женщине с осколочным ранением бедра оказывают помощь в Борисовской ЦРБ. Ещё один FPV-дрон нанес удар по машине - повреждён кузов", - говорится в сообшении.

Также, по информации оперштаба, в поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - посечён фасад.

Кроме того, в городе Шебекино от взрыва дрона на территории предприятия произошло возгорание оборудования, сообщает оперштаб.

Белгородская область Грайворон
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