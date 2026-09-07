Жительницу Тюмени осудили за получение пособий на несуществующего ребенка

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени приговорил местную жительницу, которая использовала свидетельство о рождении несуществующего ребенка, к условному наказанию, сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

По данным суда, женщина без постоянного источника дохода получила от сообщника в 2020 году подложное свидетельство о рождении ребенка от Пермского ЗАГС.

На основании этого документа женщина с марта 2020 года по июнь 2023 года систематически обращалась для оформления мер социальной поддержки. В результате она получила выплаты на общую сумму 736 987 руб.

По ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере) женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иски социальных ведомств к подсудимой.