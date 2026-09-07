Роспотребнадзор признал воду в Тюмени соответствующей установленным требованиям

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Качество водопроводной воды в Тюмени по состоянию на понедельник соответствует установленным требованиям, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"В резервуарах чистой воды и в разводящей сети с 31 августа вода соответствует установленным требованиям по органолептическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим и санитарно-химическим показателям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управление продолжает ежедневный мониторинг качества питьевой воды и воды в водоисточнике Тюмени.

Между тем, пресс-служба правительства Тюменской области ранее сообщила о том, что в Тюмени и Тюменском округе завершают работу временные пункты набора воды. Со ссылкой на компанию "Росводоканал Тюмень" было указано, что с 6 сентября прекратят работу передвижные пункты набора воды и будут демонтированы временные водоразборные устройства.

Как сообщалось, в июле резко ухудшилось качество речной воды в реке Тура в Тюмени, наблюдался замор рыбы, в городе распространился неприятный запах. В социальных сетях появились жалобы на качество водопроводной воды в городе.

Проблемы с водой связали с летним паводком, вызвавшем смыв в реку органических соединений.

30 июля губернатор объявил о развертывании в Тюмени и Тюменском округе мобильных пунктов бесплатного набора чистой воды и временных колонок.