ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот двух дженериков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот дженериков "Апиксанта" и "Апиклис", сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России обратились компания "Пфайзер Инновации" и представитель патентообладателя на действующее вещество Апиксабан. Заявители сообщили, что фармкомпании "Тева" и "Гротекс" ввели в гражданский оборот воспроизведенные лекарственные препараты "Апиксанта" и "Апиклис" (международное непатентованное наименование апиксабан) до истечения срока действия патента на оригинальный препарат", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС в понедельник.

Отмечается, что действующее вещество апиксабан содержится в препарате "Эликвис" производства "Пфайзер Инновации". Срок действия патента на это вещество истекает в феврале 2027 года.

"ФАС России возбудила антимонопольные дела. Комиссия проверит действия ООО "Тева" и ООО "Гротекс" на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции", - добавили в ведомстве.