Поиск

ФАС выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот двух дженериков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила признаки недобросовестной конкуренции при введении в оборот дженериков "Апиксанта" и "Апиклис", сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России обратились компания "Пфайзер Инновации" и представитель патентообладателя на действующее вещество Апиксабан. Заявители сообщили, что фармкомпании "Тева" и "Гротекс" ввели в гражданский оборот воспроизведенные лекарственные препараты "Апиксанта" и "Апиклис" (международное непатентованное наименование апиксабан) до истечения срока действия патента на оригинальный препарат", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС в понедельник.

Отмечается, что действующее вещество апиксабан содержится в препарате "Эликвис" производства "Пфайзер Инновации". Срок действия патента на это вещество истекает в феврале 2027 года.

"ФАС России возбудила антимонопольные дела. Комиссия проверит действия ООО "Тева" и ООО "Гротекс" на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции", - добавили в ведомстве.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар уничтожил 15 домов в Оренбургской области, эвакуирован 61 человек

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 11 человек

Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

 Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому дому в Перми

Верховный суд РФ разъяснил, как бороться с затягиванием судебных процессов

 Верховный суд РФ разъяснил, как бороться с затягиванием судебных процессов

Китайская компания построит в Приморье технопарк по производству промышленных роботов

Вышка сотовой связи, предварительно, повреждена в Чувашии из-за атаки БПЛА

Отражена массированная атака беспилотников на Нижнекамский район Татарстана

"Рособоронэкспорт" сообщил о заключении новых оружейных контрактов на сумму свыше $13 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11601 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов