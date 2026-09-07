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Купол церкви в Тамбовской области загорелся в результате атаки БПЛА

Пожар уже ликвидирован, заявили местные власти

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ночную атаку украинских беспилотников отразили в Тамбовской области, есть незначительные повреждения ряда объектов, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу области Евгения Первышова.

"В ночь на 7 сентября в Никифоровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА произошло возгорание купола церкви на высоте 40 метров", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания купола церкви Николая Чудотворца составила 25 кв. метров. Пожар уже ликвидирован.

Также в Моршанском муниципальном округе БПЛА попал в крышу столовой одного из предприятий. По предварительной информации, площадь повреждения кровли составила 1 кв. м. На место привлечены все соответствующие службы. Пострадавших нет.

Ранее со ссылкой на Минобороны России сообщалось об уничтожении за ночь 306 БПЛА, в том числе над Тамбовской областью.

Тамбовская область
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