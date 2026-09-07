"Высокоточные комплексы" представят в Египте "Искандер-Э", "Панцири" и новую систему для уничтожения дронов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" в ходе Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте продемонстрирует оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", комплексы "Панцирь" и новую систему поражения воздушных целей, сообщили в холдинге в понедельник.

"Высокоточные комплексы" продемонстрируют известнейшие во всём мире изделия, среди которых ОТРК "Искандер-Э", предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника - систем ПВО и ПРО, командных пунктов, аэродромов", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

По её информации, на выставке будут показаны зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", ЗРПК "Панцирь-С1М" и все виды ракет для них, включая ракеты ближнего перехвата.

Впервые в Эль-Аламейне холдинг представит новую систему поражения воздушных целей (СПВЦ) ТКБ-1167. "Она предназначена для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. Система в любое время суток способна обнаруживать, захватывать, распознавать, сопровождать беспилотные летательные аппараты и поражать их за счёт применения пулемётного вооружения", - сообщили в "Высокоточных комплексах".

В составе экспозиции будет представлена мобильная версия системы контроля воздушного пространства (СКВП). "СКВП предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе беспилотных воздушных судов и летательных аппаратов малой авиации, и непрерывного наблюдения за воздушным пространством. СКВП является одной из передовых разработок, которая позволяет обеспечивать охрану городов и гражданских объектов", - сказали в пресс-службе холдинга.

Также холдинг продемонстрирует лёгкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) 305Э, предназначенную для оснащения ударных вертолётов армейской авиации, переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба", ПТРК "Корнет-ЭМ", управляемый снаряд "Краснополь-М2", комплекс вооружения "Бережок" на шасси "БМП-2", управляемую ракету 9М134 "Булат" и авиационную управляемую ракету Х-БЛПА.

Кроме того, в составе экспозиции будут представлены комплекс средств автоматизации управления артиллерийскими и миномётными подразделениями "Планшет-А" и программно-аппаратный комплекс "Прометей".

Выставка пройдет в Египте на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.