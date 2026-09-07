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В РФ за семь месяцев на 10% выросло число отклоненных заявлений о приеме в гражданство

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - МВД России уделяет особое внимание по недопущению приема в российское гражданство лиц, не имеющих на это законных оснований, за семь месяцев текущего года гражданства лишены более тысячи лиц, растет число и отклоненных заявлений о приеме в гражданство, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"За отчетный период (семь месяцев) решения о принудительном прекращении гражданства РФ приняты в отношении более тысячи лиц", - написала Волк на своей странице в мессенджере Max.

Более 70% прекращений связаны со вступлением в силу приговоров за тяжкие и особо тяжкие преступления, 11% - за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, 10% - за действия, создающие угрозу национальной безопасности страны. Еще 7% лишились гражданства РФ после установления судами фактов представления поддельных документов либо заведомо ложных сведений при приеме в гражданство.

Волк отметила и рост отклоненных заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации. По ее словам, за семь месяцев этого года оно увеличилось на 10%. При этом более 65% отказов связаны с установлением факта представления иностранным гражданином поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения недостоверных сведений.

"Напоминаем, что представление недостоверных сведений выявляется как на этапе рассмотрения заявления, так и после приема в гражданство - и в обоих случаях влечет установленные законом последствия", - резюмировала представитель МВД.

МВД РФ
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