Введенный из-за лесных пожаров режим ЧС сняли в Томской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - За прошедшую неделю на территории Томской области не зафиксировано ни одного лесного пожара, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Действующих возгораний на данный момент нет. В связи с улучшением обстановки и снижением класса пожарной опасности на территории региона отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также завершил действие и особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала пожароопасного сезона, который стартовал 17 апреля, в регионе ликвидировали 471 лесной пожар на общей площади почти 130 тыс. га.

Основной причиной большинства из них стали грозы (407 случаев); 62 пожара возникли по вине местного населения, один - из-за перехода огня с линейных объектов, один - по вине других организаций. Более 33% пожаров (157) потушили в течение первых суток с момента обнаружения.