Песков назвал шагом к миру переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москве и Киеве - это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, любые попытки более или менее эффективные - это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что переговоры Уиткоффа и Кушнера приблизили мир.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин "сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность вот этой ориентации на мир".

Ранее стало известно, что Путин провел в Москве переговоры с Кушнером и Уиткоффом.