Десять многоэтажек и детсад повреждены в ходе атаки ВСУ на Севастополь

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Десять многоквартирных домов и детский сад получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь, их восстанавливают, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"По предварительным данным, пострадали десять многоквартирных домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады. Комиссия обходит квартиры, фиксирует ущерб (...) Восстановительные работы идут также в одном из корпусов детского сада. Основные повреждения уже устранили", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, в поврежденные в ходе атаки дома уже возвращено электроснабжение, готовится запуск газоснабжения. В детском саду проводят занятия - из поврежденного корпуса детей перевели в другой. Ожидается, что во вторник корпус возобновит работу.

Как сообщалось, в ночь на понедельник ВСУ предприняли несколько атак на Севастополь, сбито восемь беспилотников. Погибли два человека, еще один пострадал.