Поиск

Десять многоэтажек и детсад повреждены в ходе атаки ВСУ на Севастополь

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Десять многоквартирных домов и детский сад получили повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь, их восстанавливают, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник.

"По предварительным данным, пострадали десять многоквартирных домов - выбиты окна и двери, повреждены фасады. Комиссия обходит квартиры, фиксирует ущерб (...) Восстановительные работы идут также в одном из корпусов детского сада. Основные повреждения уже устранили", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, в поврежденные в ходе атаки дома уже возвращено электроснабжение, готовится запуск газоснабжения. В детском саду проводят занятия - из поврежденного корпуса детей перевели в другой. Ожидается, что во вторник корпус возобновит работу.

Как сообщалось, в ночь на понедельник ВСУ предприняли несколько атак на Севастополь, сбито восемь беспилотников. Погибли два человека, еще один пострадал.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль допустил вероятность телефонного разговора Путина и Трампа после визита переговорщиков

В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

 В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

В Татарстане промышленный и гражданский объекты немного повреждены из-за обломков БПЛА

Рекордное за 14 лет количество природных пожаров зафиксировано в ЯНАО

Патриотические мини-фильмы на "Разговорах о важном" будут показывать с 6-го класса

 Патриотические мини-фильмы на "Разговорах о важном" будут показывать с 6-го класса

ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Думы от КПРФ Бондаренко

 ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Думы от КПРФ Бондаренко

Пожар уничтожил 15 домов в Оренбургской области, эвакуирован 61 человек

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 11 человек

Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

 Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому дому в Перми
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11604 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов