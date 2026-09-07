В результате атаки ВСУ на Севастополь вслед за девочкой погиб мужчина

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Скончались мужчина и девочка 2011 года рождения, получившие ранения в результате атаки ВСУ на Севастополь в ночь на понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

"Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина. Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и скончался в реанимации", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Он добавил, что семьям погибших окажут необходимую поддержку.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали три человека: мужчина и двое девочек-подростков.

По словам Развожаева, за ночь и утро отражено три атаки ВСУ на город, нейтрализовано восемь беспилотников. Зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных и одном частном домах: разбиты окна, повреждены двери, шрапнель посекла фасады, а также автомобили. Повреждения, кроме того, получили окна в детском саду.