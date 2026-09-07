Военные РФ поразили в Одесской и Днепропетровской областях технику с дронами

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ударами беспилотников "Герань-4 Сикер" поразили в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, которые перевозили украинские дроны и комплектующие к ним, заявили в понедельник в Минобороны РФ

"Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки горюче-смазочных материалов и кратковременного хранения производных продуктов нефти", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - сообщило ведомство.