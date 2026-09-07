Сотрудник банка в Ингушетии подозревается в незаконном списании 500 тыс. руб.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя Ингушетии по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ России по республике.

Фигурант, будучи сотрудником допофиса одного из банков в Назрани списал денежные средства с банковского счета клиента, на которые ранее финансовым учреждением были наложены ограничительные меры и блокировки. Тем самым, он причинил ущерб банковской организации в размере более 500 тысяч руб.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ.

Полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

Сейчас устанавливаются другие факты противоправной деятельности фигуранта, отметили в ФСБ.