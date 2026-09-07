В МИД РФ увидели двойные стандарты в докладе ЕС о правах человека и демократии в мире

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Брюссель "вепонизирует" тематику прав человека для оказания давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как говорится в опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник ответе Захаровой на вопрос СМИ в связи с публикацией доклада ЕС о правах человека и демократии в мире, в документе "особенно бросается в глаза пассаж о том, как ЕС характеризует собственный курс в отношении России".

"В страновом разделе доклада его назвали ни много ни мало "подходом военного времени", которым Брюссель, видимо, рассчитывает "оправдать" и откровенную ложь в адрес нашей страны, и свои "двойные стандарты", и замалчивание фактов нарушений прав наших граждан со стороны самого Евросоюза", - отмечается в комментарии.

"По сути ЕС прямым текстом заявляет о своих усилиях по вепонизации проблематики прав человека для оказания давления на Россию", - указала Захарова.

Кроме того, представитель МИД обратила внимание на "беззубый", а в отдельных вопросах хвалебный раздел по Украине".

По словам Захаровой, "в рамках доклада Брюссель в очередной раз пытается вещать с самоприсвоенной позиции морального "камертона", подает себя в качестве "силы, выступающей в защиту добра в мире".

Захарова отметила, что "такие заявления выглядят особенно цинично на фоне постоянно деградирующей ситуации с правами человека в самом Евросоюзе и его странах-членах".

По словам представителя МИД, "доклад вобрал в себя все есовские клише и лозунги", а "градус критики вновь определяется не реальным положением дел, а степенью лояльности того или иного государства по отношению к ЕС".

"В Брюсселе уже даже не скрывают использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела проводящих независимую политику государств", - говорится в комментарии.

Захарова также напомнила о публикации совместного доклада МИД Российской Федерации и МИД Республики Беларусь "О ситуации с правами человека в отдельных странах". "Желающие, в т.ч. и зарубежная аудитория, могут сравнить качество двух документов с точки зрения реальной заботы о соблюдении прав человека", - заключила она.