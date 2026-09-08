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МИД пообещал "жесткий и болезненный" ответ на высылку дипломатов РФ из Венгрии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ответ на решение венгерской стороны о высылке десяти российских дипломатов "будет жестким и болезненным", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам во вторник.

Представитель МИД назвала действия со стороны Венгрии "русофобским лобби в Будапеште".

Ранее во вторник глава венгерского МИД Анита Орбан объявила о высылке из страны десяти российских дипломатов. По ее словам, речь идет о лицах, которые "занимались в Венгрии деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции".

Орбан отметила, что указанное решение "защищает безопасность и суверенитет Венгрии" и "не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией".

МИД РФ Мария Захарова Венгрия
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