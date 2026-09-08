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Booking.com оштрафован на 6 млн руб. за пропаганду ЛГБТ и неудаление информации

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновным международный сервис для бронирования жилья Booking.com в нарушении законодательства РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

"Booking.com признан виновным, ему назначены штрафы на общую сумму 6 млн рублей", - сообщили в суде.

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Сервис признан виновным по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по их удалению прямо предусмотрена законодательством РФ) и ч. 4 ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за нарушения законодательства.

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

РФ Booking.com
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