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Лавров назвал контрпродуктивными удары хуситов по инфраструктуре Саудовской Аравии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Москве считают контрпродуктивными удары хуситов по саудовской гражданской инфраструктуре, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Удары хуситов по саудовской инфраструктуре, в том числе, гражданской, мы считаем, что это контрпродуктивно", - сказал он на пресс-конференции в Москве с саудовским коллегой.

"Мы полностью поддерживаем стремление Саудовской Аравии продолжать добиваться выполнения той дорожной карты, которая была согласована, одобрена. Считаем, что неприемлемо пытаться решать эти вопросы военным путем, а к тому же военным путем, который не только подвергает угрозам гражданское население и гражданские объекты, но который очень негативно влияет на мировую экономику, учитывая значение Аравийского полуострова и всех омывающих его акваторий для нормального функционирования мировых торговых путей", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров МИД
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