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Мужчина погиб при атаке БПЛА на автовокзал в Брянской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на автовокзал в городе Злынка, погиб один человек.

"Трагедия в Злынке. Вражеский беспилотник атаковал автовокзал. (...) От полученных травм погиб мужчина. Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max во вторник.

Ранее во вторник врио главы региона сообщал о двух погибших и семи пострадавших в результате атак.

Егор Ковальчук Брянская область
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