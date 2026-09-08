Мужчина погиб при атаке БПЛА на автовокзал в Брянской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке БПЛА на автовокзал в городе Злынка, погиб один человек.

"Трагедия в Злынке. Вражеский беспилотник атаковал автовокзал. (...) От полученных травм погиб мужчина. Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Max во вторник.

Ранее во вторник врио главы региона сообщал о двух погибших и семи пострадавших в результате атак.