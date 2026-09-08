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Лавров отметил, что Уиткофф и Кушнер не требуют невозможного

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер занимаются проблемой, а не требуют невозможного, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американские переговорщики - Уиткофф и Кушнер - занимаются проблемой, а не требуют того, что просто, во-первых, несправедливо, а во-вторых, невозможно. А Европа занимается именно вторым", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

Глава МИД РФ отметил, что не видит "причин, по которым они (боевые действия и дипломатия - ИФ) не могли бы развиваться параллельно и одновременно, ведь бывали случаи в истории".

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин после начала СВО заявлял, что "по-прежнему открыты к переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать решение задач военными методами": "Эта линия сохраняется и сейчас. Были двух-трёхдневные перемирия, которые мы предлагали на Пасху, на День Победы. Сейчас по просьбе американской стороны было объявлено трёхдневное перемирие, мы не применяли силу, чтобы американские переговорщики в Киев съездили".

"Но и наш ответ на террористические акты по мирным гражданским объектам в глубине территории России тоже давно начат, и он значительно, гораздо болезненнее для украинцев. И они об этом говорят. Этим тоже объясняется та срочность, с которой Запад на данном этапе начал призывать к прекращению огня. Но от переговоров мы отказываться не будем, когда мы знаем, что люди, предлагающие переговоры, делают это с намерением заняться проблемой, а не выдвигать нам ультиматум", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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