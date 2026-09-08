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Пожар начался в заповеднике под Анапой из-за падения обломков БПЛА

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание лесного массива произошло на территории заповедника в районе Малого Утриша под Анапой (Краснодарский край) после падения обломков БПЛА, сообщает глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в Max.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша. Площадь пожара уточняется. В связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Идет наращивание сил и средств", - написала Маслова.

По ее информации, в МЧС уже направлена заявка для привлечения авиации к тушению пожара, она может быть задействована утром, если позволит обстановка.

Анапа Краснодарский край
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