Пожар начался в заповеднике под Анапой из-за падения обломков БПЛА

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание лесного массива произошло на территории заповедника в районе Малого Утриша под Анапой (Краснодарский край) после падения обломков БПЛА, сообщает глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в Max.

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша. Площадь пожара уточняется. В связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей. Идет наращивание сил и средств", - написала Маслова.

По ее информации, в МЧС уже направлена заявка для привлечения авиации к тушению пожара, она может быть задействована утром, если позволит обстановка.