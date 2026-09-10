Потушен пожар в заповеднике под Анапой, возникший после падения БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание лесного массива в заповеднике на Большом Утрише, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в мессенджере Мах.

"Природный пожар в заповеднике на Большом Утрише полностью ликвидирован", - написала она.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша под Анапой в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание. Утром его удалось локализовать, но в ночь на среду из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание лесного массива в заповеднике на Большом Утрише. Изначально сообщалось о площади пожара в один гектар, в среду вечером пожар был локализован.