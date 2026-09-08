Мурманский губернатор уверен в продолжении научной деятельности на Шпицбергене

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские ученые смогут продолжить научную деятельность на арктическом архипелаге Шпицберген, считает губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис.

"Я уверен, что наша страна за себя постоит. Те органы, которые за это отвечают, выработают все необходимые мероприятия. Очевидно совершенно, что никакая связь не прервется, несмотря ни на какие происки. Я в этом убежден", - сообщил Чибис журналистам, отвечая на вопрос, насколько серьезны риски для российских ученых, что их исследования на Шпицбергене прервутся.

Ранее руководитель экспедиции Русского географического общества (РГО) на Шпицбергене, старший научный сотрудник Кунсткамеры Павел Филин сообщил журналистам, что после ареста на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" могут возникнуть проблемы с работой ученых из РФ на арктическом архипелаге.

Филин отмечал, что РГО успело выполнить запланированные работы по описанию историко-культурного наследия России, которое хранится на архипелаге с 17 века.

"Хотя могу сказать, что в перспективе, конечно, есть вопросы, как мы в будущем будем добираться туда (на Шпицберген - ИФ). Это коснется, кстати говоря, серьезной науки. Я так подозреваю, если приехать туда с серьезным оборудованием, а оно будет арестовано, это очень сильно повлияет, может повлиять на российские исследования", - сказал Филин.

Как сообщалось, во вторник вечером в Мурманск прибыла группа пассажиров и членов экипажа арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" из 69 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 сентября осуществлена эвакуация российских граждан. Она прошла при содействии норвежских властей в тесной координации между ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", посольством России в Осло, генконсульствами на Шпицбергене и в Киркенесе.

"Гражданам России оказаны необходимая помощь и поддержка. После пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказывается руководством Мурманской области", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Губернатор Шпицбергена 2 сентября по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге. Окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.