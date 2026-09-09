Открыт аэропорт в Саратове закрыты в Ижевске, Екатеринбурге и Перми

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе, аэропорты Ижевска, Екатеринбурга и Перми не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

При этом аналогичные ограничения введены в аэропортах Ижевска, Екатеринбурга (Кольцово) и Перми (Большое Савино)

Ранее в ночь на среду приостановили работу аэропорты Оренбурга, Чебоксар, Уфы, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Сочи и Пензы.