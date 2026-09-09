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РФ оказывает поддержку Индии при реализации космической программы "Гаганьян"

Российские космические предприятия выполняют контракты на поставку оборудования, в том числе скафандров, заявил Мантуров

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия оказывает Индии поддержку при реализации пилотируемой программы "Гаганьян", выполняет контракты на поставку необходимого оборудования, в том числе скафандров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в преддверии выставки "Иннопром.Индия".

"Российские предприятия ракетно-космической промышленности выполняют контракты на поставку необходимого оборудования, в том числе скафандров, кресел экипажа, иллюминаторов и других изделий", - сказал Мантуров.

По его словам, РФ оказывает поддержку индийской национальной пилотируемой космической программе "Гаганьян".

29 апреля 2025 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Индия ведут переговоры о применении российских технологий в создании индийской национальной орбитальной станции.

По словам Мантурова, в рамках сотрудничества с Индией по пилотируемой программе также возможны поставка и производство ряда компонентов: скафандров, специальных космических сидений и другой продукции для космической отрасли.

20 августа 2025 года первый вице-премьер сообщал, что Россия готова делиться с Индией компетенциями в области создания ракетных двигателей, пилотируемой космонавтики и спутниковой навигации.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену Международной космической станции. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

Денис Мантуров Индия
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