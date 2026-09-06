Пострадавших при сходе лавины в КБР альпинистов эвакуировали на вертолете

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали трех альпинистов, пострадавших при сходе лавины, с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии на вертолете МИ-8 МЧС России, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в воскресенье.

"По уточненной информации, погибли два человека. Судьба еще 10 членов группы пока неизвестна", - говорится в сообщении.

На месте продолжают работать спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Работы усложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности.

По данным ведомства, на место дополнительно привлечены 25 спасателей МЧС России и шесть спасателей Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Утром в понедельник спасатели планируют привлечь вертолет МИ-8 МЧС России для поисковых работ.

Ранее сообщалось, что вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 15 альпинистов. По предварительной информации, погибли два человека, трое пострадали и еще 10 человек оказались под лавиной.

К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Планируется привлечение вертолета МИ-8 МЧС России.

После схода снежной лавины на группу альпинистов и гибели людей следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.

Прокуратура КБР контролирует установление обстоятельств гибели альпинистов в Безенгийском ущелье.