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Дело о халатности расследуют в КБР после гибели альпинистов под лавиной

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии после схода лавины на группу из 15 альпинистов, в результате чего погибли и пострадали люди, сообщает Следственный комитет России в воскресенье.

В рамках расследования дела следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Проводится комплекс необходимых следственных действий, говорится в сообщении в канале ведомства в мессенджере Max.

Дело расследуется по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее сообщалось, что вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 15 альпинистов. По предварительной информации, погибли два человека, трое пострадали и еще 10 человек оказались под лавиной.

К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Планируется привлечение вертолета МИ-8 МЧС России.

Прокуратура КБР контролирует установление обстоятельств гибели альпинистов в Безенгийском ущелье.

КБР Кабардино-Балкария Мижирги Безенгийское ущелье
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