Семь человек пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек, в том числе два бойца самообороны пострадали в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области в среду, сообщает областной оперативный штаб.

"В Шебекино в результате обстрела предприятия пострадали два человека. Женщину с осколочными ранениями рук и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё одна женщина обратилась в больницу с осколочными ранениями головы, плеча и спины. Врачи СМП доставляют их в городскую больницу № 2 Белгорода", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, во время транспортировки раненой женщины из-за атаки дрона пострадали два бойца самообороны. Мужчины с предварительным диагнозом "акубаротравма" были доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

В селе Грузское Борисовского округа вследствие удара беспилотника по легковому автомобилю пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы, руки и ног.

В районе села Введенская Готня Ракитянского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. С акубаротравмой, осколочными ранениями лица и руки он обратился в Ракитянскую ЦРБ. Дальнейшее лечение пациент продолжит в Белгородской областной клинической больнице.

В посёлке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки БПЛА на территории предприятия пострадал мужчина. Он доставлен в Валуйскую ЦРБ. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.



