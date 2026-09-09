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РФ и Вьетнам обсуждают регулярный ж/д сервис по маршруту через Китай

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Актуальным вопросом транспортной повестки является организация регулярного ж/д сервиса по маршруту из Вьетнама в Россию через Китай, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин по итогам российско-вьетнамских переговоров на высшем уровне.

"Одна из тем, которая сегодня на повестке, - это поезд прямой из Вьетнама в Россию через Китай", - сказал Никитин.

Он отметил, что такие поезда уже запущены дочерней компанией Вьетнамских железных дорог и компанией FESCO. "Сейчас мы хотим ускорить их и наладить более регулярные сообщения", - сказал министр.

Как сообщалось, транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") в партнерстве с логистическим оператором Ratraco (дочерней компанией Вьетнамских железных дорог) летом 2025 г. запустила прямой железнодорожный сервис FESCO Vietnam Shuttle из Вьетнама в Москву через территорию Китая и Монголии.

Минтранс Вьетнам Андрей Никитин Китай
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