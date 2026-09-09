Аэропорт Сочи третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится с сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, работа аэропорта Сочи ограничивалась дважды в среду. Последние ограничения были введены около 16:00 мск и действовали около часа.