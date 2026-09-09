Медведев заявил о необходимости добиваться урегулирования на Украине на условиях РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Если Россия не будет добиваться завершения украинского конфликта на своих условиях, он будет реанимироваться, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт. Есть ли такая вероятность? К сожалению, да", - сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".

Он подчеркнул: "Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени".

По словам Медведева, западные страны будут "стараться и дальше расшатывать устои нашей страны при любой возможности, просто постараются её поделить на части". "Поэтому наша задача - завершить существующий конфликт нашей победой на наших условиях", - подчеркнул он.