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На Урале двух кандидатов от "Яблока" признали виновными в демонстрации экстремистской символики

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Районные суды в Екатеринбурге вынесли решения по административным производствам в отношении двух кандидатов в депутаты свердловского Заксобрания от партии "Яблоко", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судов Свердловской области.

Суды признали обоих виновными по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики). Ленинский райсуд назначил Александру Куделькину 10 суток административного ареста, а Шану Огней Октябрьский райсуд приговорил к административному штрафу в размере 2 тыс. руб.

Ранее официальный телеграм-канал регионального отделения "Яблока" в Екатеринбурге сообщал о задержании шести представителей партии. По их информации, в отношении каждого были возбуждены административные дела по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.

В частности, по данным партии, была задержана кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по Красноуфимскому округу Шана Огней. Поводом стала публикация в социальной сети с рисунком, на котором присутствовало изображение пентаграммы. После составления протокола Огней отпустили.

Как сообщалось, Свердловский областной суд удовлетворил иск регионального отделения ЛДПР об отмене регистрации регионального списка кандидатов от "Яблока" на выборах в Заксобрание региона. Претензии ЛДПР касались якобы нарушения авторского права при агитации, использования для продвижения запрещенных в РФ соцсетей и иностранного финансирования.

Решение Свердловского облсуда было обжаловано представителями "Яблока".

Екатеринбург Яблоко
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