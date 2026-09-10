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Число задержанных на вылет рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 35

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Количество задержанных на вылет рейсов в международном аэропорту Сочи по данным на 18:00 среды сократилось до 35.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет рейсов авиакомпаний "Победа", "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и Nordwind следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задерживаются рейсы авиакомпаний "Россия" в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самару, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Омск, Уфу; "ЮТэйр" в Сургут; "Аэрофлот" в Екатеринбург; "Победа" в Киров, Нижнекамск, Самару, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск; "Азимут" в Минеральные Воды; "Уральские авиалинии" в Екатеринбург; Nordwind в Казань.

Задерживается вылет нескольких рейсов в международном направлении - авиакомпании Red Wings в Тбилиси и Батуми (Грузия), Тель-Авив (Израиль), Flyone Armenia в Ереван (Армения), "Белавиа" в Минск (Белоруссия).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи несколько раз вводились в среду и в четверг для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщал в своем канале в Мах глава Сочи Андрей Прошунин, в среду в результате атаки безэкипажного катера частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. По предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, по данным онлайн-табло аэропорта на 9:00 четверга на вылет задерживался вылет 58 рейсов.

Сочи
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