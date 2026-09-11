Гросси призвал доставить на ЗАЭС дизтопливо, чтобы обеспечить ядерную безопасность

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт резервной линии электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) "Феросплавная -1" снизил риск отключения электричества на станции, однако нужны и другие меры по нормализации ситуации, включая поставки дизельного топлива, заявил в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС остается хрупкой, для укрепления режима ядерной безопасности надо задействовать дальнейшие меры, включая подвоз топлива на станцию", - отмечается в заявлении МАГАТЭ.

В агентстве напомнили, что после прекращения работы единственной линии внешнего электроснабжения "Феросплавная-1" 20 августа, ЗАЭС примерно три недели была вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы для обеспечения безопасности и экстренных функций; в результате запасы топлива существенно сократились, что грозит возросшим риском блэкаута. Дополнительные сложности прибавляет приближение холодного сезона.

Кроме того, доставка топлива остается сложной задачей из-за обстановки в районе ЗАЭС.

Гросси отметил, что ситуация с безопасностью вокруг станции внушает тревогу. "Команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает фиксировать частую военную активность в окрестностях и в близлежащем городе Энергодар, где проживает персонал станции", - отмечается в пресс-релизе агентства.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").