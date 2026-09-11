В Кремле объяснили, при каких условиях возможна встреча Путина, Трампа и Цзиньпина на саммите АТЭС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае может состояться, если все три лидера будут находиться в стране, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Для этого нужно, чтобы все три лидера были в Китае. То, что один лидер будет - это миллион процентов. Это китайский лидер", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах может произойти встреча Путина и Трампа в Китае.

Он отметил, что российский лидер также пообещал приехать на саммит. В свою очередь и американские представители планируют визит своего президента, поделился Ушаков.

Саммит АТЭС пройдет в Китае с 18 по 19 ноября.